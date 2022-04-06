Канберра, , 08:13 — REGNUM К 2026 году Австралия намерена отправить на Луну свой первый луноход отечественной разработки. Об этом сообщил 6 апреля телеканал Nine News.

Луна

Австралийское космическое агентство объединило усилия для сотрудничества с NASA в рамках проведения кампании «G'Day Moon», которая станет первой лунной миссией Австралии и может привести к «постоянному присутствию людей на Луне», как говорится в декларируемых целях операции.

Глава Австралийского космического агентства Энрико Палермо сказал в эфире Nine News, что миссия будет относительно простой и потребует от австралийского лунохода сбора образцов почвы, чтобы определить, можно ли из них извлечь кислород.

«Это инвестиции в нашу планету, в заботу о нашей планете и в понимание нашей планеты», — подчеркнул Палермо.

Он также отметил, что Австралия сыграла ключевую роль в миссии NASA «Артемида», целью которой является отправка первой женщины на Луну.