Калуга, , 11:02 — REGNUM В Калуге 6–7 апреля состоится финал Всероссийского акселератора по промышленному туризму. Участие в мероприятии примут более 200 человек: эксперты, сотрудники федеральных и региональных органов власти, представители промышленных предприятий и туроператоры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентство регионального развития Калужской области.

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Цель мероприятия — создать и внедрить эффективные механизмы позиционирования российских промышленных предприятий как открытых, конкурентоспособных, выпускающих качественную продукцию. Программой запланированы пленарное заседание, посвященное новым трендам развития промтуризма в России, презентация лучших практик и круглый стол «Промышленный туризм как инструмент профориентации и профнавигации». В рамках акселератора будут подведены итоги региональных стратегий развития промышленного туризма.

Ранее по итогам отборочного тура акселератора Калужская область вошла в ТОП-30.

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