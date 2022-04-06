Канберра, , 08:11 — REGNUM Сегодня число на календаре показывает 6 апреля, однако до сих пор время проведения федеральных выборов в Австралии так и не было назначено. Как пишут журналисты телеканала Nine News, дата проведения парламентских выборов неизвестна никому, кроме премьер-министра страны Скотта Моррисона.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

В ходе пресс-конференции 6 апреля журналисты спросили Моррисона напрямую — назовет ли он дату голосования 7 апреля?

«Нет… послушайте, выборы будут назначены достаточно скоро, и это будут очень важные выборы», — ограничился кратким комментарием премьер-министр страны.

Самая поздняя возможная дата выборов в Австралии — 21 мая. Премьер-министр должен назвать ее не менее чем за 33 дня до дня голосования.