Уфа, , 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при добыче полезных ископаемых возбудили в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, две фирмы, которые имеют лицензию на добычу полезных ископаемых на территории месторождений рядом с г. Баймак и горной местности около д. Кусеево Баймакского района, добывая россыпное золото, разработали недра за пределами лицензионных участков, это повлекло загрязнение окружающей среды: был уничтожен плодородный слой почвы на данной территории.

По данным факта были возбуждены уголовные дела. Сейчас следователи устанавливают лица, которые были ответственны за допущенные нарушения. Также они проводят оценку причиненного ущерба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался экологической ситуацией в Башкирии.

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