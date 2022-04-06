Канберра, , 08:15 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, общаясь с журналистами 6 апреля, не согласился с критикой со стороны своих коллег по Либеральной партии, которые оказались недовольны выдвижениями кандидатов в преддверии майских парламентских выборов. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Ране премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте и бывший президент Либеральной партии по Новому Южному Уэльсу Кристин Макдайвен своим решением буквально протиснули в списки 12 кандидатов в различные округа штата. Противники такого решения сразу отменили, что это нарушает демократические процедуры — вместо того, чтобы быть выбранными местными партийными ячейками, эти кандидаты фактически являются назначенцами.

В свою очередь Моррисон заявил, что это было необходимо, поскольку у либералов «не хватало времени» в преддверии федеральных выборов, чтобы согласовать назначения.

Ранее высокопоставленный функционер Либеральной партии Австралии Мэтью Камензули подал иск в Апелляционный суд, но 5 апреля суд постановил, что внесение 12 политиков в списки является законным.

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