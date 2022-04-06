Чебоксары, 6 апреля 2022, 08:08 — REGNUM В Чувашию прибыл первый поезд с эвакуированными гражданами Донбасса и Украины. Республика приняла почти 450 беженцев, в том числе 90 детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.
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Поезд прибыл в Чебоксары 5 апреля: в республику на нём доставлено 446 жителей Донбасса, в том числе 90 детей. На железнодорожном вокзале их встретили добровольцы, социальные работники, медики и экстренные службы.
Для беженцев пункты временного размещения развернули в санаториях «Алый парус», «Мечта», «Салампи» и социально-оздоровительном центре «Вега». Здесь будет оказываться помощь медиков, психологов и волонтёров, также будут оформлены документы для получения материальной помощи в размере 10 тыс. рублей.
Власти отмечают, что дети смогут продолжить учиться в школах Чувашии, а трудоспособных граждан готовы принять на работу 18 работодателей республики, в том числе часть вакансий предполагает предоставление жилья.
Глава Чувашии Олег Николаев ранее заявлял, что «наш моральный долг» — поддержать эвакуированных граждан, отметив, что «их боль — наша боль, мы — один русский мир, где нет места чужому горю».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашию своим ходом прибыли более 100 беженцев, часть из них живёт у родных или друзей. В рамках федерального решения Чувашия должна принять 1259 беженцев, эвакуированных из республик Донбасса и Украины.
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