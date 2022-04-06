Челябинск, , 08:08 — REGNUM В Челябинске финансовый управляющий осуждён за растрату вверенного ему имущества должника. Приговор вынес Центральный районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Финансы

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, 57-летний гражданин продал по заниженной стоимости квартиру потерпевшего в центре города площадью 130 кв. метров. Размер ущерба составил почти 3 млн рублей.

Уголовное дело расследовали сотрудники ФСБ. Суд отправил гражданина в колонию общего режима на четыре года и обязал уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.