Москва, , 08:07 — REGNUM В течение дня 5 апреля курс доллара торговался в ценовом диапазоне 82,70 — 85,30 руб. Под воздействием ограничительных мер ЦБ РФ нацвалюта игнорирует все негативные факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги ИА REGNUM

По итогам дня 5 апреля рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,82%, до 83,31 руб., евро/рубль — на 1,25%, до 91,50 руб., фунт/рубль — на 0,34%, до 109,77 руб.

Минфин США отрезал России доступ к замороженным средствам для выплат по облигациям на $552,4 млн и $84 млн.

Штаты подталкивают страну к дефолту, либо чтобы Минфин России осуществил выплаты за счет имеющихся долларовых резервов. Для исполнения обязательств у Ведомства есть 30 дней, до 5 мая.

ЕС ввел новые антироссийские санкции, но пока они не затронули ограничения на поставки российских нефти и газа.

Сегодня, 6 апреля, нефть марка Brent торгуется в плюсе. Высокие цены на нефть формируют неплохой объем валюты, которая продается на Мосбирже и поддерживает рубль.

Фундаментально у рубля отсутствуют факторы для укрепления. Если снять все ограничения ЦБ России, то курс доллара быстро вернётся к уровню 120 руб.

На сегодняшний день ожидается продолжение бокового движения в диапазоне 81,75–86,50 руб.

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