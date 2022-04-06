Хабаровск, , 08:17 — REGNUM В Хабаровске в очередной раз проводится эвакуация учеников и сотрудников школ — на электронную почту мэрии неизвестные прислали письмо с угрозами взрыва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Эвакуация Василий Иванов © ИА REGNUM

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«В письме указано, что взрывчатые вещества заложены в школах №№ 43, 40, 30, 32, а также в 5-й и 6-й гимназиях. Здания обследуют службы экстренного реагирования. После проведения мероприятий будет решаться вопрос по поводу занятий во вторую смену», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, учеников и сотрудников всех школ в Камчатском крае эвакуировали после получения информации о заложенном взрывном устройстве.