Омск, , 08:06 — REGNUM В Омске осуждён 37-летний мужчина, пытавшийся дать взятку полицейскому. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

Пирожные

Омич признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»).

По данным следствия, днём 22 декабря 2021 года в Омске пьяный водитель автомобиля «Ниссан Мурано» пытался дать инспектору ДПС взятку за несоставление протокола об административном правонарушении. Деньги (14,4 тыс. рублей) он положил в коробку с пирожными, которую поместил на заднее сиденье служебного автомобиля ПДПС ГИБДД.

Суд назначил омичу наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, двое сотрудников полиции предстанут перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий в Тверской области.

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