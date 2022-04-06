Благовещенск, , 08:15 — REGNUM Семь очагов природных возгораний зафиксированы в Приамурье. Общая площадь пожаров составила более 50 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе МЧС по региону.

Пожар ФБУ «Авиалесоохрана»

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С огнём борются в Зейском, Магдагачинском, Свободненском, Селемджинском, Серышевском, Магдагачинском районах, а также в городе Белогорск. В регионе увеличилось количество территорий, для которых установлен первый класс пожарной опасности — теперь таких муниципалитетов восемь, сутками ранее был один. Ещё в девяти территориях классы опасности определены на уровне II и III.

В 19 муниципальных образованиях действует особый противопожарных режим. За нарушения правил обращения с огнём на жителей региона заведены 13 административных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 3 апреля в Амурской области потушили 13 очагов возгораний площадью более 1 тыс. га. Сохранялись три очага лесных пожаров.