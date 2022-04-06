Луганск, , 08:04 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили пять обстрелов посёлка Донецкий и города Первомайск в Луганской Народной Республике. Об этом 6 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

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В результате в Донецком получили ранение местная жительница. В посёлке разрушено и повреждено 11 домов и трансформаторная подстанция. В Первомайске повреждены четыре дома, а также газопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Докучаевска.