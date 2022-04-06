История вопроса

ДТП — это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.



В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.

