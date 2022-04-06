Улан-Удэ, 6 апреля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий. В Улан-Удэ авария завершилась гибелью человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

УГИБДД по Бурятии На месте ДТП в Улан-Удэ

Днём 5 апреля 42-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso при движении задним ходом на улице Жердева сбил пешехода 1949 года рождения.

«Пожилая женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в БСМП, где через несколько часов скончалась», — отметили в ведомстве.