Пекин, , 08:02 — REGNUM Согласно отчету центрального банка Китая, объем безналичных платежей, осуществляемых китайскими банками, в прошлом году сохранял устойчивый рост, как и объем мобильных платежей, сообщает агентство Синьхуа.

Безналичный расчет (сс) AKuptsova

Безналичные платежи, включая банковские карты, средства онлайн-платежей, коммерческие документы, кредитные переводы и другие расчеты, достигли объема 4 415,56 трлн юаней (около $695,27 трлн) в 2021 году, что на 10,03% больше в годовом исчислении, говорится в отчете Народного банка Китая.

Из общего объема мобильные платежи составили 526,98 трлн юаней, увеличившись на 21,94% в годовом исчислении. Между тем, согласно отчету, онлайн-платежи выросли на 8,25% в годовом исчислении до 2,353,96 трлн юаней. В прошлом году объем операций по банковским картам вырос на 12,85% по сравнению с предыдущим годом и достиг 1 002,1 трлн юаней.