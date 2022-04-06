Бухарест, , 08:01 — REGNUM Автомобиль врезался в ограду российского посольства в румынской столице Бухаресте, 6 апреля передает Radio Romania.

Авария Tysto

Инцидент произошел 06:30 по местному времени (совпадает с московским) после того, как водитель автомобиля потерял сознание. После удара транспарантное средство загорелось. Находящийся за рулем мужчина погиб.

Полиция ограничила движение транспорта возле посольства и устанавливает причины случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства в присутствии сотрудников ирландской полиции. Посол Ирландии в Москве был вызван в МИД России, где ему был заявлен протест в связи с происшествием.

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