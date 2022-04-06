Красноярский край, 14 мая, 2004, 16:32 — ИА Регнум. 14 мая в управлении Красноярской железной дороги состоялась трансляция видеоконференции, посвящённой вопросам интенсивной терапии больных в критических ситуациях. Конференция состоялась по инициативе Всемирной федерации медицины критических состояний. Несмотря на то, что конференция проходила в Москве, благодаря техническим возможностям ОАО "РЖД" в работе приняли участие ведущие специалисты врачебно-санитарных служб всех дорог страны. В том числе специалисты-анестезиологи и реаниматологи Красноярской магистрали и краевых учреждений здравоохранения.

Актуальность мероприятия определена текущим временем. Учитывая последствия произошедших терактов на железнодорожном транспорте в Кисловодске и Ессентуках. И приобретённый опыт российских спасателей и медиков по ликвидации последствий, чрезвычайно интересует зарубежных коллег. Представительная делегация иностранных гостей отметила высокий профессиональный уровень российских врачей и выразила надежду, что такие встречи будут продолжены.

На сегодня, по словам ведущего специалиста ГО и ЧС медслужбы Красноярской железной дороги Валерия Ермолаева, на сети дорог ОАО "РЖД" создана комплексная система по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Существует такая система и на Красноярской магистрали. Так на базе железнодорожной больницы появились специализированные медицинские бригады. Скорую медицинскую помощь готовы предоставить в любое время суток бригады хирургического и терапевтического профилей.