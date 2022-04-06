Пермь, , 08:00 — REGNUM В Пермском крае 2800 иностранных студентов из более чем 50 стран оказались без средств к существованию. Среди студентов есть и семьи с маленькими детьми в возрасте до полутора лет. Об этом сообщает Пермское региональное отделение «Красного креста».

Продуктовые наборы для студентов-иностранцев redcross59. ru

Причиной создавшегося положения названы санкций, из-за которых перестали проходить платежи через систему Western Union.

На помощь студентам-иностранцам пришли волонтеры и члены Торгово-промышленной палаты региона. За короткий срок собрано почти полтонны продуктов: мука, сахар, чай, консервы, растительное масло, макаронные изделия, крупы и другие. Часть продуктовых наборов уже забрали представители вузов для своих нуждающихся студентов.