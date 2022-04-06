Уфа, 6 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту отравления троих детей парами хлора в бассейне возбуждено в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бассейн

По версии следствия, вечером 3 апреля в г. Октябрьский четыре женщины и их малолетние дети находились в арендованной сауне с бассейном в частном доме.

В материалах дела указано, что в ночь с 3 на 4 апреля они вернулись домой. Двое мальчиков 8 и 10 лет, а также шестилетняя девочка, которые долго находились в бассейне, почувствовали недомогание. Детей срочно доставили в медучреждение, там медики диагностировали у них отравление парами хлора.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Иглинском районе Башкирии парами хлора отравились 11 человек.