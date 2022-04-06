Абакан, , 07:59 — REGNUM Огнеборцы Хакасии ежедневно ликвидируют в республике километры ландшафтных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Пал сухой травы 40.мвд.рф

За прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано девять пожаров: шесть палов травы и три возгорания мусора. Наиболее масштабный пал (фронт огня достигал 8 км) потушили в окрестностях Абакана – в дачном массиве «Колягинские холмы».

По данным управления, этой весной регион пережил уже три мощных волны ландшафтных пожаров, однако граждане продолжают игнорировать противопожарные правила.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии введён особый противопожарный режим. С 9 апреля его действие распространится на всю республику.

С начала 2022 года в регионе потушено 206 степных палов травы и 208 возгораний мусора.

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