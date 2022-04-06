Донецк, , 07:58 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Докучаевска. Об этом 6 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 6:55 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Докучаевску. Всего выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, возле Мариуполя российские войска сбили два украинских вертолёта.