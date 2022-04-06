Пекин, , 07:57 — REGNUM Общий индекс спроса на кредиты в Китае в первом квартале года составил 72,3%, что на 4,6 процентных пункта больше, чем в четвертом квартале 2021 года, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Центральный банк Китая Handelsblatt.com

Согласно исследованию Народного банка Китая, за этот период спрос на кредиты вырос по сравнению с четвертым кварталом прошлого года во многих секторах, включая производство, инфраструктуру, оптовую и розничную торговлю, а также недвижимость.

В разбивке индекс, измеряющий спрос на кредиты в инфраструктурном секторе, составил 67,3%, что на 6,5 процентных пункта больше, чем в четвертом квартале прошлого года. Индексы обрабатывающей промышленности и недвижимости выросли на 3,3 процентных пункта и 2,8 процентных пункта соответственно.

Отчет также показал, что индекс, измеряющий спрос крупных компаний на кредиты, вырос на 3,2 процентных пункта по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, в то время как индекс микро‑ и малого бизнеса вырос на 3,6 процентных пункта.