Владивосток, , 12:30 — REGNUM По итогам рейтинга Минстроя России четыре города Приморья вошли в число населённых пунктов, благоприятных для проживания. В прошлом году таких было два. По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов, таких результатов удалось добиться благодаря реализации в городах края национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парк в Артёме Пресс-служба правительства Приморья

Читайте также: Тюмень стала первой по индексу качества городской среды

Индекс качества городской среды Минстрой рассчитывает ежегодно. В 2021 году высокие баллы набрали Владивосток и Фокино, в этом — к ним добавились Уссурийск и Дальнереченск.

«В рейтинге рассматриваются разные виды городских пространств: от жилья и дворовых территорий до общественно-деловой инфраструктуры. Каждое получает оценку за безопасность, комфорт, современность, экологию и эффективность управления. Города, набравшие больше 180 баллов, комфортны и благоприятны для проживания», — пояснил заместитель министра ЖКХ Приморья Арест Давтян.

При этом ни один город в Приморье не показал отрицательной динамики. Наоборот, все поднялись на несколько позиций. Например, Владивосток прибавил семь пунктов и сейчас его индекс качества городской среды составляет 193 балла. Уссурийск прибавил четыре пункта (181 балл), Дальнереченск — 15 (181 балл).

Индекс качества городской среды также вырос в Арсеньеве, Находке, Артеме, Лесозаводске, Большом Камне, Дальнегорске и находится близко к отметке благоприятности.

В целом Приморский край по уровню качества проживания в больших, малых и средних городах находится на 36 месте среди других регионов России.

«Во многом положительных результатов по преображению приморских городов и посёлков, созданию среды для комфортного проживания удаётся достичь благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Немаловажно и участие жителей края в выборе пространств для участия в нацпроекте. Власти прислушиваются к мнению приморцев, взаимодействуют, и в итоге общими усилиями города преображаются, посёлки получают новую жизнь. И в этом очевидно развитие», — прокомментировал Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Тюмень заняла первое место в России в индексе качества городской среды.