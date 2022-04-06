Челябинск, 6 апреля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Челябинске два местных жителя возместят ущерб от незаконного вылова рыбы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Или окунь

Вылов отец и сын совершили из Шершневского водохранилища. Они наловили 810 особей плотвы и 110 окуней. Размер ущерба составил 460 тыс. рублей.

Ранее оба были осуждены к условному наказанию. А затем прокурор потребовал обязать их возместить ущерб. Суд удовлетворил это требование. Решение уже вступило в законную силу.