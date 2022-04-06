Сан-Сальвадор, 6 апреля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Сальвадора задержали 6312 человек за прошедшие десять дней по подозрениям в бандитизме, сообщает пресс-служба полиции республики.

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Сообщается, что всех арестованных подозревают в связях с организованными преступными группировками, ответственными за всплеск насилия в стране. Из них 4 тыс. человек помещены в тюрьмы. Также в связи с большим числом арестованных президент Сальвадора Найиб Букеле приказал построить еще одну тюрьму со строгим режимом содержания, способную вместить до 20 тыс. заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сальвадора Найиб Букеле усилил военный контингент в стране на время действия режима чрезвычайного положения. Режим ЧП в стране вводился для борьбы со стремительным ростом преступности в республике.