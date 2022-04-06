6 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

«Правительство меня не представляет», «на шаг ближе к большой войне» — это самые популярные комментарии в итальянском сегменте соцсетей после решения Рима выслать 30 российских дипломатов.

Владимир Бадмаев, , 09:31 — REGNUM Высылка 35 российских дипломатов из Италии фактически означает полную заморозку дипломатических отношений между Москвой и Римом, что совершенно не отвечает интересам страны. Об этом пишут простые итальянцы в соцсетях, комментируя решение своего правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо ранее заявил, что эта мера была согласована с другими европейскими странами и США и связана с вопросами национальной безопасности. Более вразумительного ответа российский посол Сергей Разов так и не получил.

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В связи с этим многие комментаторы опасаются, что это сигнализирует о скорой большой войне, из которой уже никто не выйдет победителем.

«Высылка дипломатов — это очень серьёзный акт и недвусмысленно направлен на войну. Господин Марио Драги (премьер-министр Италии, прим. ИА REGNUM), подайте в отставку!» — потребовал Виталиано М.

«Ещё один шаг, направленный на развязывание войны», — считает Стефано Б.

«Этим мы сделаем только хуже. Они выгонят всех итальянцев из России. Теперь нас в Россию не пустят даже как туристов. Итальянский народ не виноват. Итальянский народ не хочет этой войны. Почему всегда должен платить итальянский народ?» — возмутилась Анджела Л.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо Quirinale.it

«Мы на краю пропасти», — пишет Лорелла К.

«Абсурдное и просто оскорбительное решение. Западная дипломатия в руках некомпетентных людей», — отметил Франческо П.

«В каких мы руках… Надо было давно выслать членов нашего правительства», — поддержала Моника В.

«Американцев надо гнать из Италии! Не российских дипломатов. Мы дорого заплатим за это… Но какое до этого дело Ди Майо? Он заработал на свою жизнь и больше не хочет продавать содовую!» — Массимо К.

«В городах полно нелегальных иммигрантов, и никто ничего не может сделать. И вместо этого мы направляем усилия против россиян», — Брицио Ф.

Комментарий посольства России в Риме по поводу происходящего вызвал огромную реакцию со стороны итальянцев. Пост в соцсети прокомментировали более 1,4 тыс. человек, исключительное большинство из которых заявляют о своей солидарности с Россией.

Наиболее популярные комментарии сообщают о том, что итальянцы не согласны с решением правительства, что правительство не представляет интересы народа.

«Я публично отрекаюсь от всего, что правительство делает против России», — заявил Джованни Альбани Л.

«Я отстраняюсь от решений этого правительства неизбранных, которое не отражает волю итальянцев. Мы не хотим этого климата ненависты, мы за мир и дружбу между нашими народами», — добавила Милена М.

Посольство Российской Федерации в Итальянской Республике. Рим Дмитрий Шулейко

«Мы в ужасе, мы сожалеем и переживаем! Отдать страну в руки этих людей было серьёзной ошибкой, последствия которой нам придётся терпеть! Мне стыдно и я прошу прощения!» — написал Савиа К.

«Публично заявляю, что я полностью не согласен с действиями правительства Италии по отношению к России. Ни одна политическая партия в итальянском парламенте меня не представляет!» — пишет Джизелла М.

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