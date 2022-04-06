Бухарест, 6 апреля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов и перевернулись в результате железнодорожной аварии в уезде Бихор на северо-западе Румынии. Об этом 5 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Pomogala.ru Букса грузового вагона

Отмечается, что инцидент произошел из-за нарушения правил транспортировки грузов и отказа некоторых систем локомотива. В итоге было блокировано движение на магистрали, отменены рейсы нескольких пассажирских поездов.

Проводятся ремонтные работы.