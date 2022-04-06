Токио, 6 апреля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Власти Японии приветствует договоренности представителей военного блока AUKUS (США, Великобритания и Австралия) о начале сотрудничества в сфере разработки гиперзвуковых вооружений, а также средств борьбы с такими видами оружия. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 6 апреля на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Милитаристская Япония

По словам чиновника, указанный шаг является «актуальным ответом» на необходимость развития взаимодействия между союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе. Мацуно также отметил, что Токио продолжит укреплять сотрудничество со странами AUKUS для формирования «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Австралия якобы не пытается заполучить ядерное оружие, участвуя в блоке AUKUS.