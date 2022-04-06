Улан-Удэ, , 07:48 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии после COVID-19 выздоровели 568 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили 130 582 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Подтвердился диагноз за сутки у 61 человека. Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии в республике достигло 134 837, 59 606 из которых приходится на жителей Улан-Удэ.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2971 (+0) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет – 0 чел.)», — отметили в оперштабе.