Ташкент, 6 апреля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Имраном Ханом состоялся 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В начале беседы руководители обменялись теплыми поздравлениями в связи с наступлением священного месяца Рамадан, искренне пожелав дружественным народам двух стран мира, благополучия и дальнейшего прогресса.

«Был рассмотрен ход выполнения совместной «дорожной карты», принятой по итогам государственного визита на высшем уровне в Пакистан 3−4 марта этого года. Подчеркнута важность своевременной реализации проектов и программ многопланового сотрудничества, прежде всего в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, туризма, культуры и других приоритетных направлениях», — говорится в сообщении.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.

«В завершение разговора лидер Узбекистана пожелал главе правительства и народу Пакистана успешного проведения предстоящего важного политического мероприятия — парламентских выборов в стране», — говорится в сообщении.