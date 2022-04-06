Благовещенск, , 07:55 — REGNUM В Амурской области намерены обследовать 81 водонапорную башню, чтобы выяснить, в каком они состоянии. Поводом для этой работы стало обрушение двух таких объектов за неделю, сообщило Amur.info.

На месте взорванной белыми при штурме станции Емца водонапорной башни при Советской власти поставили новую © Владимир Станулевич

Читайте также: В Приамурье рухнула водонапорная башня

В селе Ивановка башня упала 28 марта, в посёлке Новорайчихинск — 5 апреля.

«Сейчас проблем с водоснабжением в селе Ивановка нет, работы по подключению потребителей по резервной схеме к водонапорной башне были проведены в тот же день. К будущей зиме здесь возведём станцию второго подъёма воды. Башня в поселке Новорайчихинск была построена в 1979 году, при её строительстве применялся керамический кирпич. В рамках обследования значительных дефектов обнаружено не было. Все подобные башни, возведённые из керамического кирпича, будут детально обследованы», — заверил министр ЖКХ области Алексей Тарасов.

Затраты на ремонт водонапорных башен предварительно оценили в 140 млн рублей. Для более точных просчётов необходимо, чтобы их обследовали специализированные организации. Провести эту работы глава региона Василий Орлов распорядился до конца недели. В этот же срок должны быть определены планы ремонта или сноса объектов и источники финансирования этих работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Ивановка Амурской области утром 28 марта рухнула водонапорная башня. ЧП оставило без водоснабжения 718 человек и пять соцучреждений.