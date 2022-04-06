В Приамурье рухнула ещё одна водонапорная башня
Благовещенск, 6 апреля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Амурской области намерены обследовать 81 водонапорную башню, чтобы выяснить, в каком они состоянии. Поводом для этой работы стало обрушение двух таких объектов за неделю, сообщило Amur.info.
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В селе Ивановка башня упала 28 марта, в посёлке Новорайчихинск — 5 апреля.
Затраты на ремонт водонапорных башен предварительно оценили в 140 млн рублей. Для более точных просчётов необходимо, чтобы их обследовали специализированные организации. Провести эту работу глава региона Василий Орлов распорядился до конца недели. В этот же срок должны быть определены планы ремонта или сноса объектов и источники финансирования этих работ.
Как сообщало ИА REGNUM, в селе Ивановка Амурской области утром 28 марта рухнула водонапорная башня. ЧП оставило без водоснабжения 718 человек и пять соцучреждений.