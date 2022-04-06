Чебоксары, , 07:42 — REGNUM В Чебоксарах инвестиционный проект строительства крематория чувашскими властями признан приоритетным. Это значит, что участок может быть предоставлен в аренду без торгов, а также могут быть оказаны другие нефинансовые меры поддержки. Соответствующе распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Крематорий Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти признали приоритетным инвестиционным проектом строительство крематория в Чебоксарах, заявленный обществом с ограниченной ответственностью «Чувашский республиканский крематорий». Данное решение принято на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике от 14 марта 2022 года.

«Допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов», — говорится в документе.

Также обществу смогут оказывать до 31 декабря 2026 года нефинансовые меры государственной поддержки.

В мэрии Чебоксар отмечают, что объем инвестиций в проект строительства крематория (траурного зала и установка двух кремационных линий) оценивается в 185 млн рублей. Проектная документация должна быть представлена в ноябре 2022 года, а крематорий планируется запустить в сентябре 2023 года.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на минэкономразвития Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года глава администрации Чебоксар Денис Спирин подписал постановление о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 10 тыс. кв. метров для строительства крематория.

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