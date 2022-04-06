Чебоксары, 6 апреля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Чебоксарах инвестиционный проект строительства крематория чувашскими властями признан приоритетным. Это значит, что участок может быть предоставлен в аренду без торгов, а также могут быть оказаны другие нефинансовые меры поддержки. Соответствующе распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Крематорий

Власти признали приоритетным инвестиционным проектом строительство крематория в Чебоксарах, заявленный обществом с ограниченной ответственностью «Чувашский республиканский крематорий». Данное решение принято на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике от 14 марта 2022 года.

«Допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов», — говорится в документе.

Также обществу смогут оказывать до 31 декабря 2026 года нефинансовые меры государственной поддержки.

В мэрии Чебоксар отмечают, что объем инвестиций в проект строительства крематория (траурного зала и установка двух кремационных линий) оценивается в 185 млн рублей. Проектная документация должна быть представлена в ноябре 2022 года, а крематорий планируется запустить в сентябре 2023 года.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на минэкономразвития Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года глава администрации Чебоксар Денис Спирин подписал постановление о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 10 тыс. кв. метров для строительства крематория.