Алма-Ата, Казахстан, , 07:40 — REGNUM Мужчина 1997 года рождения, проникший в голом виде и в состоянии алкогольного опьянения на территорию аэропорта города Алма-Аты, был задержан сотрудниками транспортной полиции. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте.

Кадр из фильма «Терминатор», реж. Джеймс Кэмерон, 1984

Мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции 6 апреля, после того, как он в 00:10 по местному времени (21:10 мск 5 апреля) в обнажённом виде перелез через ограду возле терминала местных прилётов аэропорта города Алма-Аты и побежал в сторону взлётно-посадочной полосы.

При задержании мужчина вёл себя крайне неадекватно. У задержанного, согласно медицинскому заключению, было выявлено алкогольное опьянение. В отношении правонарушителя было составлено три административных протокола: за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство и за проход без надлежащего разрешения по территории аэропорта.

Мужчину, перелезающего через ограду аэропорта, успели заснять на видео очевидцы, которые позднее выложили запись в социальных сетях, наложив на него музыку из фильма «Терминатор», в эпизоде, где герой Арнольда Шварценеггера, киборг, появляется впервые перед зрителем в обнажённом виде.