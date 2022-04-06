Токио, , 07:37 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует провести в Японии переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. Об этом со ссылкой на источники 6 апреля сообщает агентство Kyodo.

Нэнси Пелоси (сс) Gage Skidmore

Прибытие Пелоси в Страну восходящего солнца ожидается 8 апреля. Переговоры с японским премьер-министром — 10 апреля.

По данным источников агентства, в ходе переговоров планируется «обсудить текущую украинскую ситуацию», а также подтвердить стратегическое сотрудничество США и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, в намерения правительства Японии не входит высылка российских дипломатов в связи с событиями на Украине, как это сделали страны НАТО.

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