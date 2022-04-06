Нью-Дели, , 07:31 — REGNUM Индийская авиакомпания Air India временно прекратила продажу билетов на авиарейсы, следующие по маршруту Дели — Москва — Дели, 6 апреля сообщило в своем телеграм-канале посольство России в Индии.

Самолёт авиакомпании Air India

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В дипмиссии отметили, что перспективы возобновления полетов пока остаются неопределенными. В Air India заверили, что пассажиры, успевшие купить билеты на отмененные рейсы, смогут вернуть свои деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерская авиакомпания Wizz Air объявила о том, что до 30 октября не будет осуществлять полеты в Россию и из нее.

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