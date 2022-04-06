Сеул, , 07:29 — REGNUM Южная Корея намерена увеличить количество авиарейсов в страны с безвизовым режимом и отсутствием требования об обязательном карантине для приезжих, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министра государственного управления и безопасности Чон Хэ Чхоля.

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«Начиная с мая число авиарейсов в места, куда возможен безвизовый въезд и где отменена изоляция, такие как Америка, Европа, Таиланд, Сингапур будет увеличено на 100 в месяц, с июля — на 300 рейсов», — заявил он.

Министр добавил, что спрос на авиаперевозки может возрасти в связи с ослаблением ограничительных мер, введенных в Южной Корее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что пока в стране фиксируется тренд на снижение заболеваемости COVID-19, что позволяет в будущем отменить ряд ограничений.

Отметим, что к 6 апреля в Южной Корее подтвердили более 14,5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались более 18 тыс. человек.