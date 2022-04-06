Пекин, , 07:28 — REGNUM Объем новых внутренних кредитов в юанях Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC), крупнейшего коммерческого кредитора Китая, в прошлом году достиг 2,12 трлн юаней (около $334 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Банк ICBC Handelsblatt.com

Объем вырос на 243,3 млрд юаней по сравнению с новыми внутренними кредитами в юанях, зарегистрированными в 2020 году. Часть средств была направлена в ключевые сферы и слабые звенья реального сектора экономики, говорится в сообщении банка. К концу 2021 года непогашенные кредиты банка, выданные производственному сектору, превысили 2 трлн юаней, увеличившись на 319,7 млрд юаней в годовом исчислении.

В прошлом году объем «зеленых» кредитов увеличился на 34,4% и составил более 2,4 трлн юаней, в то время как показатель инклюзивных кредитов резко увеличился более чем на 50%, сообщил банк.

Согласно годовым результатам, чистая прибыль банка в прошлом году составила 350,2 млрд юаней, увеличившись на 10,2% в годовом исчислении. Его операционная выручка выросла на 7,6% по сравнению с прошлым годом и составила 860,9 млрд юаней.