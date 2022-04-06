Оренбург, 6 апреля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области решили выделить дополнительные средства на капитальный ремонт дорог – 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт дороги

Предполагается, что объем финансов будет израсходован в течение ближайших двух лет. Губернатор Денис Паслер поручил чиновникам сформировать список дорог, которые требуют капремонта.

«Точные направления определим в зависимости от нагрузки и трафика. Состояние дорог находится в топе обращений оренбуржцев, запрос на качественную дорожную сеть остается, поэтому продолжим увеличивать сумму финансирования на дорожный ремонт в этом (2022) году», — сказал глава региона.

Стоит отметить, в 2022 году в Оренбуржье планируют подвергнуть ремонту дороги в 106 муниципальных образованиях. Из регионального бюджета выделено свыше 650 млн рублей.

В рамках нацпроекта отремонтируют 212 км областных и муниципальных дорог. Источником финансирования станут федеральный и региональный бюджеты. Выделяется более 5 мдрд рублей.