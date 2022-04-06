Тындинский район, , 07:51 — REGNUM Труп мужчины обнаружили в Тындинском районе Амурской области. В убийстве подозревают его коллегу по работе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Убийство publicdomainpictures.net

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Амурчане работали в 20 км от посёлка Чильчи, расчищали территорию для прокладки линий электропередачи. Мужчины злоупотребляли спиртным, и во время распития алкоголя один из них убил другого, предполагает следствие.

Задержан 55-летний житель региона. Он признался, что пырнул коллегу ножом. Тело амурчанина обнаружили в палатке. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого заключили под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля житель города Свободный в Приамурье убил двоих человек из ружья. Пожилые мужчина и женщина были застрелены без повода. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.