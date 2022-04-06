Пекин, , 07:24 — REGNUM Текстильная промышленность Китая продемонстрировала уверенный рост в первые два месяца этого года, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), передает агентство Синьхуа.

Текстиль Марина Каширская (с) ИА REGNUM

По данным MIIT, за этот период добавленная стоимость текстильных фирм с годовым операционным доходом не менее 20 млн юаней (около $3,15 млн) выросла на 6,7% в годовом исчислении. Операционная выручка вышеупомянутых фирм составила 706,9 млрд юаней, увеличившись на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прибыль этих компаний составила 24,8 млрд юаней, что на 1,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные MIIT также показали, что экспорт текстиля из Китая с января по февраль вырос на 11,9% в годовом исчислении до $24,7 млрд.