Ульяновск, , 07:23 — REGNUM В Ульяновской области значительно снизился суточное количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации ведомства, 5 апреля в области лабораторно подтверждено 348 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 72 меньше, чем было выявлено 4 апреля (420 случаев). Суточное снижение составило 17,14%.

Что касается тестов, то всего в регионе сделано 1 988 486 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 5 апреля — 2952.

Отметим, что 7 апреля, во Всемирный день здоровья, в Инзе пройдёт IV региональная конференция муниципальных образований Ульяновской области «Здоровый муниципалитет». Участники представят программы по укреплению общественного здоровья, будет организован выезд медиков в муниципалитет в составе «выездной поликлиники».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области умерли 4583 ковид-больных, выздоровели 191 016 человек. Всего с начала пандемии официально выявлено 198 148 случаев заражения коронавирусом.

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