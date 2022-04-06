Пекин, , 07:22 — REGNUM Объем продаж смартфонов в Китае упал в феврале из-за спорадических вспышек COVID-19, сообщает 5 марта агентство Синьхуа.

Китайская компания OPPO (сс) Judgefloro

Согласно отчету исследовательской и консалтинговой компании CINNO Research, в феврале было продано около 23,48 млн смартфонов, что на 20,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В месячном исчислении объем продаж в отрасли снизился на 24% по сравнению с январем, говорится в отчете.

У всех пяти ведущих брендов продажи снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Китайский производитель смартфонов Oppo оставался ведущим продавцом в этот период, а Honor обогнала Vivo и заняла второе место с годовым ростом на 141,6%. Apple заняла третье место с падением продаж на 4% в годовом исчислении, а за ней следуют Vivo и Xiaomi, говорится в отчете.