Москва, 6 апреля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам регионов усилить контроль за сельхозпалами, сообщается на сайте полпредства.

Government.ru Юрий Трутнев

Читайте также: За лесные пожары на Дальнем Востоке ответят губернаторы — Трутнев

Лесопожарный сезон уже начался в Забайкалье, на юге Хабаровского края, в Приамурье, Приморье, Бурятии и Еврейской АО. Большая часть пожаров происходит из-за деятельности человека. Среди основных причин возникновения — несанкционируемые и неконтролируемые выжигания сухой травы на землях сельхозназначения, нарушение правил хозяйственных работ в лесу.

Запрет на выжигание сухой травы был введён ещё в 2015 году. Виновные в сжигании сухой травы несут административную ответственность.

С начала года на Дальнем Востоке органами государственного пожарного надзора в ходе 2,7 тыс. выездных обследований и 1,5 тыс. оперативных выездов выявлено и пресечено 405 неконтролируемых палов сухой растительности. К административной ответственности привлечены один орган местного самоуправления, десять должностных лиц, одно юридическое лицо, а также 51 гражданин.

Минприроды России, Рослесхозу, Минсельхозу России поручено разработать предложения по обеспечению более тщательного контроля хозяйственной деятельности в лесах и усилению ответственности арендаторов за охрану лесных участков.

Трутнев поручил ответственным структурам в режиме повышенной готовности организовать работу по обеспечению требований пожарной безопасности в местах отдыха людей в выходные и праздничные дни, обеспечить противопожарную профилактику в лесах.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов взять в полном объёме под личный контроль подготовку к противопожарному сезону.