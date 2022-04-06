Пекин, 6 апреля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Фьючерсный рынок Китая был менее активен в марте, при этом оборот сократился на 5,26% в годовом исчислении, по данным Китайской фьючерсной ассоциации, передает 5 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным ассоциации, оборот фьючерсного рынка Китая в прошлом месяце упал до 56,92 трлн юаней (около $8,96 трлн).

В первом квартале 2022 года оборот фьючерсного рынка снизился до 128,61 трлн юаней, снизившись на 9,02% в годовом исчислении.