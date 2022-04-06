Пекин, , 07:18 — REGNUM За первые два месяца года телекоммуникационный сектор Китая демонстрировал устойчивый рост, включая такие развивающиеся отрасли, как большие данные и облачные вычисления, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Huawei на выставке Mobile World Congress 2019 Huawei.com

Совокупный промышленный доход вырос на 9% в годовом исчислении до 258,6 млрд юаней (около $40,72 млрд), что на 3,2 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Развивающиеся компании в сфере больших данных, облачных вычислений, интернет-центров обработки данных и Интернета вещей, продемонстрировали стремительный рост. Доходы от развивающегося бизнеса трех китайских телекоммуникационных гигантов China Telecom, China Mobile и China Unicom выросли на 34,1% в годовом исчислении до 50,8 млрд юаней.

В разбивке выручка от услуг облачных вычислений выросла на 124,6% в годовом исчислении, в то время как выручка от больших данных и Интернета вещей выросла на 58% и 21,9% соответственно.

Устойчивый прогресс был также достигнут в строительстве базовых станций 5G. К концу февраля число базовых станций 5G в Китае превысило 1,5 млн, при этом за первые два месяца года было построено 81 000 единиц.