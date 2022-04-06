Пекин, , 07:13 — REGNUM Электронные платежи, осуществляемые китайскими банками и небанковскими платежными учреждениями, продемонстрировали быстрый рост в 2021 году, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Народный банк Китая David290

Объем электронных платежей, обработанных банками в Китае, составил 2976,22 трлн юаней (около $468,63 трлн), что на 9,75% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Народного банка Китая

В целом онлайн-платежи выросли на 8,25% в годовом исчислении до 2,353,96 трлн юаней, в то время как мобильные платежи достигли 526,98 трлн юаней, увеличившись на 21,94% в годовом исчислении.

В прошлом году объем онлайн-платежей, обрабатываемых небанковскими платежными учреждениями, вырос на 20,67% в годовом исчислении до 355,46 трлн юаней.