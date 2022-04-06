Оренбург, , 07:12 — REGNUM В Оренбургской области на утро 6 апреля движение закрыто на 17 мостах. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Паводок Mchs.gov.ru

На территории региона ставится недоступными для движения автотранспорта пять участков дорог. Причиной тому являются переливы талых вод через проезжую часть.

В Беляевском районе из-за подъёма уровня талых вод организована лодочная переправа. Сегодня, 6 апреля, специалисты начнут работы по устройству струенаправляющей дамбы для равномерного отвода паводковых вод от тела насыпи. Затемо дорожники приступят к восстановлению земляного полотна и дорожной одежды.

Лодочная переправа также организована в Адамовском районе через реку Суундук. Отсутствуют подъездные пути к посёлку Новая Жизнь в Первомайском районе, селу Чиликта — в Новоорском районе, Покровке, Ивановке и Троицку — в Соль-Илецком городском округе.

Власти подчеркивают, что в населенных пунктах имеется достаточный запас продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости.

Напомним, на утро 5 апреля в регионе числилось 12 затопленных низководных мостов.

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