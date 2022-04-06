Пекин, 6 апреля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Индустрия программного обеспечения Китая отчиталась о двузначном росте доходов, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая, передает 5 апреля агентство Синьхуа.

Марина Каширская ИА REGNUM Токарный станок с программным управлением

По данным министерства, доходы от промышленности выросли на 11,6% в годовом исчислении до 1,18 трлн юаней (около $185,8 млрд), что на 8 процентных пунктов выше средних темпов роста за аналогичный период последних двух лет. Общая прибыль сектора за период с января по февраль составила 133,2 млрд юаней, снизившись на 7,6% в годовом исчислении.

В разбивке совокупный доход от услуг в области информационных технологий достиг 770,3 млрд юаней, увеличившись на 13,1% в годовом исчислении и составив 65,3% от общего дохода сектора. Выручка от технических услуг платформы электронной коммерции выросла на 24,8% в годовом исчислении, в то время как выручка от услуг промышленной интернет-платформы выросла на 16,6% в годовом исчислении.